Cloud PBX-platformsoftware - Populairste apps - Somalië

Vonage (wettelijke naam Vonage Holdings Corp.) is een Amerikaanse beursgenoteerde aanbieder van zakelijke cloudcommunicatie. Het bedrijf, met hoofdkantoor in Holmdel Township, New Jersey, werd in 2001 opgericht als aanbieder van residentiële telecommunicatiediensten op basis van Voice over Internet Protocol (VoIP). Vanaf 2020 rapporteerde Vonage een geconsolideerde omzet van $ 1,25 miljard. Door een reeks overnames die in 2013 begonnen, heeft Vonage, voorheen een consumentgerichte dienstverlener, zijn aanwezigheid op de business-to-business-markt uitgebreid. Het aanbod van Vonage omvat unified communications, contact center-applicaties en communicatie-API's.