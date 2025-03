Cloud-native applicatiebeschermingsplatform (CNAPP) - Populairste apps

Appstore voor webapps Vind de juiste software en diensten.

Cloud-native applicatiebeschermingsplatforms (CNAPP) beschermen de gehele ontwikkelingslevenscyclus van cloud-native applicaties, vanaf de beginfase van de ontwikkeling tot de productieomgeving. Met deze platforms kunnen beveiligingsteams de naleving efficiënter beheren en garanderen door uitgebreid inzicht te bieden in DevSecOps, configuraties, toegangscontrole, workloads en kwetsbaarheden. Normaal gesproken gebruiken organisaties afzonderlijke tools voor het beheren van ontwikkeling, gegevens, infrastructuur en toegang. Een CNAPP consolideert deze beveiligingsinvesteringen door verschillende mogelijkheden, zoals cloud security postuur management (CSPM), cloud workload protection platform (CWPP), cloud compliance en identiteits- en toegangsbeheer (IAM), te integreren in één enkel platform. CNAPP's kunnen worden aangeboden als een op zichzelf staand product of als een reeks producten die afzonderlijk kunnen worden gekocht.