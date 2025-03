Appstore voor webapps Vind de juiste software en diensten.

Cloudbestandsbeveiligingssoftware is ontworpen om informatie te beschermen die is opgeslagen in cloudgebaseerde (SaaS) applicaties. Deze tools kunnen worden geïntegreerd met platforms voor cloudopslag en het delen van bestanden, waardoor bedrijven bestanden kunnen identificeren en labelen die gevoelige of bevoorrechte informatie bevatten. Eenmaal gelabeld, kunnen bedrijven de toegang tot deze bestanden controleren, hun deelgeschiedenis volgen en ongeautoriseerde toegang voorkomen. Door het afdwingen van cloudtoegangscontrole en opslagbeleid verbeteren deze tools de gegevensbeveiliging. Bedrijven gebruiken ze om beveiligingsprotocollen te implementeren, de toegang te monitoren en informatie te beveiligen, zowel binnen als overgedragen via cloudapplicaties. Beheerders kunnen het beheer beheren, machtigingen instellen en toezicht houden op gebruikersactiviteiten binnen de applicaties. Bovendien bieden veel cloudbeveiligingsproducten functies voor versleuteling en preventie van gegevensverlies om documenten en gegevens die in de cloud zijn opgeslagen verder te beschermen.