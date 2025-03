Cloud e-mailbeveiligingsoplossingen - Populairste apps

Appstore voor webapps Vind de juiste software en diensten.

Cloud e-mailbeveiligingsoplossingen zijn e-mailplatforms die zijn ontworpen om te beschermen tegen phishing-aanvallen waarbij gebruikers worden misleid om gevoelige informatie vrij te geven. Deze platforms, beheerd door de cloud-e-mailbeveiligingsprovider, blokkeren ook e-mails met links naar kwaadaardige websites of malware voordat ze de gebruiker bereiken. Bedrijven vertrouwen op e-mailbeveiligingsoplossingen in de cloud om datalekken te voorkomen, bevoorrechte informatie te beschermen en de beveiliging van eindpunten te verbeteren door malware en andere online bedreigingen te stoppen. Deze tools zijn voortgekomen uit de markt voor veilige e-mailgateways, omdat de digitale transformatie de vraag naar lokale e-mailbeveiligingsoplossingen heeft verminderd. Hoewel er enige overlap is met e-mailantispamsoftware en e-mailencryptietools, zijn cloudoplossingen voor e-mailbeveiliging uitgebreider en omvatten ze vaak meerdere functies die ook kunnen worden geleverd via zowel cloudgebaseerde als lokale opties.