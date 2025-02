Cloud e-mailbeveiligingsoplossingen - Populairste apps - Turkije

Guardz

Guardz is een toonaangevende, uniforme cyberbeveiligingsoplossing die is ontworpen voor Managed Service Providers (MSP's) en hen in staat stelt hun klanten te beschermen tegen evoluerende digitale bedreigingen door gebruik te maken van AI en een meerlaagse aanpak om phishing, ransomware-aanvallen, gegevensverlies en gebruikersrisico's te bestrijden. Onze technologie stroomlijnt de cyberbeveiliging door het detectie- en responsproces voor gebruikersgegevens, apparaten, e-mails en clouddirectory's te automatiseren, allemaal in één venster. Bij Guardz zetten we ons in voor uw gemoedsrust en bedrijfscontinuïteit. Door hoogwaardige cyberbeveiligingstechnologie te integreren met diepgaande expertise op het gebied van verzekeringen, zorgt u ervoor dat uw beveiligingsmaatregelen consistent worden gemonitord, beheerd en geoptimaliseerd.