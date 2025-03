Appstore voor webapps Vind de juiste software en diensten.

Cloud edge-beveiligingsoplossingen bieden bedrijven een cloudgebaseerde methode om veilig toegang te krijgen tot internet, cloudapplicaties en bedrijfsnetwerken. Deze oplossingen maken gebruik van SD-WAN-technologie, die softwaregedefinieerde netwerken integreert met een WAN (Wide Area Network), waardoor ze vanaf elke locatie kunnen opereren en tegelijkertijd beveiligingsfuncties kunnen consolideren om alle netwerkactiviteiten te beschermen. Door de beveiligingsfuncties van traditionele tools zoals Secure Web Gateways (SWG), Cloud Access Security Brokers (CASB) en Web Application Firewalls (WAF) te combineren, kunnen bedrijven het beveiligingsbeheer stroomlijnen. Met deze aanpak kunnen bedrijven en beveiligingsteams het inzicht in het beveiligingsbeleid, de activiteiten en de risico's centraliseren, waardoor gebruikers niet meer met meerdere tools hoeven te communiceren of herhaaldelijke authenticatieprocessen moeten ondergaan. De uniforme beveiligingsoplossingen zijn ontworpen om uitgebreid inzicht te bieden in complexe, hybride omgevingen, waardoor het werk van beheerders wordt vereenvoudigd. Met één enkele tool kunnen ze alle gebruikersactiviteiten en netwerkverkeer classificeren, beheren en monitoren zonder de eindgebruikerservaring te verstoren. Hoewel er enige overlap bestaat tussen cloud edge security tools en traditionele technologieën zoals CASB, WAF en SWG, opereren deze laatste doorgaans onafhankelijk en bieden ze niet hetzelfde niveau van zichtbaarheid en toegankelijkheid in hybride omgevingen. Het meest vergelijkbare alternatief is een softwaregedefinieerde perimeter (SDP), die uniforme netwerkbeveiliging biedt, maar geen geïntegreerde toegang biedt tot cloudgebaseerde applicaties, netwerken en webbrowsers.