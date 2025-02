Cloud Edge-beveiligingssoftware - Populairste apps - Tokelau

Axis Security

Atmos is een modern Security Service Edge (SSE)-platform, mogelijk gemaakt door Axis. Atmos verbindt gebruikers veilig met de zakelijke bronnen die nodig zijn om hun werk gedaan te krijgen, ongeacht de applicatie, het apparaat of de locatie. Het platform integreert op kunstzinnige wijze ZTNA-, SWG-, CASB- en Digital Experience-monitoring in één enkel door de cloud geleverd platform, met één eenvoudig te gebruiken venster om alles te beheren. Met +350 cloudranden die over de Amazon Web Services Global Accelerator-, Google Cloud Platform- en Oracle-netwerken lopen, helpt het Atmos-platform beveiligings-, netwerk- en IT-leiders werknemers, partners en klanten in staat te stellen veilig toegang te krijgen tot bedrijfsgegevens - zonder de valkuilen van netwerk -centrische oplossingen of applicatiebeperkingen waarmee elke andere zero trust-service wordt geconfronteerd. Atmos zit inline en ondersteunt alle poorten en protocollen terwijl het al het verkeer inspecteert. Met agent- en agentloze ondersteuning bemiddelt Atmos in een orkest van chirurgische, één-op-één, minst geprivilegieerde verbindingen op basis van identiteit en beleid, en voert het essentiële monitoring van de eindgebruikerservaring uit om verbindingen te volgen (hop-voor-hop) en IT in staat te stellen om problemen opsporen. Ervaar werken in harmonie met Atmos by Axis.