Appstore voor webapps Vind de juiste software en diensten.

Zoeken

✨ WebCatalog Desktop ✨ Transformeer websites in desktopapps met WebCatalog Desktop en krijg toegang tot een schat aan exclusieve apps voor Mac, Windows. Gebruik ruimtes om apps te organiseren, eenvoudig te schakelen tussen meerdere accounts en uw productiviteit te verhogen als nooit tevoren. WebCatalog Desktop downloaden Ontdek meer

Populairst Recent toegevoegd Clouddetectie- en responssoftware (CDR). - Populairste apps

Cloud Detection and Response (CDR)-software biedt uitgebreide beveiliging voor cloudomgevingen door de detectie en respons van bedreigingen te automatiseren. Deze technologie zorgt ervoor dat bedrijven volledig inzicht hebben in hun cloudsystemen en omvat mechanismen om bedreigingen en aanvallen op zowel cloudapplicaties (SaaS) als infrastructuur (IaaS) aan te pakken. Door gebeurtenislogboeken te analyseren en inzichten uit aanvallen te halen, helpt CDR beveiligingsteams hun algehele beveiligingshouding te verbeteren. Hoewel CDR-software functies deelt met andere oplossingen voor het detecteren en reageren op bedreigingen, zoals Endpoint Detection & Response (EDR), Extended Detection & Response (XDR) en Network Detection & Response (NDR), blijft het een onderscheidende focus. EDR richt zich op het monitoren van activiteiten op systeemeindpunten, en NDR is bedoeld voor het beveiligen van netwerkomgevingen. XDR, met zijn bredere reikwijdte, bewaakt netwerken, eindpunten, cloudservices en virtuele omgevingen. CDR is daarentegen uitsluitend gericht op het monitoren en beveiligen van de gehele cloudomgeving.