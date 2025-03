Appstore voor webapps Vind de juiste software en diensten.

Cloudgegevensbeveiligingssoftware wordt gebruikt om informatie te beschermen die is opgeslagen in cloudservices of cloudgebaseerde applicaties. Deze tools verbeteren de gegevensbeveiliging door beleid af te dwingen met betrekking tot toegangscontrole en opslag in de cloud. Organisaties gebruiken ze om beveiligingsmaatregelen te implementeren, de toegang te monitoren en gegevens te beveiligen, zowel binnen cloudapplicaties als tijdens de overdracht ervan. Beheerders kunnen toezicht houden op het beheer, machtigingen instellen en bijhouden hoe applicaties worden geopend. Bovendien bieden veel cloudbeveiligingsoplossingen functies voor versleuteling en preventie van gegevensverlies om extra bescherming te bieden voor documenten en gegevens die in de cloud zijn opgeslagen.