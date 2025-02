Cloudgegevensbeveiligingssoftware - Populairste apps - Tokelau

Normalyze

Normalyze helpt bedrijven door middel van agentless assessments, data-ontdekking, AI-gestuurde risicoprioritering en uitgebreide en bruikbare herstelinzichten het volledige scala aan risico's te begrijpen die aanwezig zijn in hun clouddata. Normalyze hanteert een data-first benadering van beveiliging. Normalyze is de pionier op het gebied van Data Security Posture Management (DSPM) en helpt bedrijven hun gegevens te beveiligen in SaaS-, PaaS-, publieke of multi-cloud, on-premise en hybride omgevingen. Met Normalyze kunnen beveiligings- en datateams hun algehele beveiligings- en compliance-inspanningen verbeteren en tegelijkertijd het bedrijf in staat stellen hun meest waardevolle bezit te benutten: data. Het Normalyze DSPM-platform helpt bij het ontdekken en classificeren van datastores, het prioriteren van wat belangrijk is, het identificeren van risicovolle en buitensporige toegang, het detecteren en verhelpen van blootstellingsrisico's, en het verbeteren van compliance- en auditprocessen. De kern van het Normalyze-platform wordt gevormd door de gepatenteerde One-Pass Scanner, die gebruikmaakt van AI om waardevolle en gevoelige gegevens op schaal nauwkeurig te identificeren en classificeren in verschillende omgevingen. Het platform is ontworpen rond een architectuur die ter plaatse scant, zodat gegevens nooit de locatie verlaten waar ze zich bevinden. Deze aanpak houdt gegevens onder IT-controle, ondersteunt de naleving van strenge regelgeving op het gebied van gegevensbescherming en verbetert de operationele efficiëntie. Gescande resultaten verschijnen in meerdere visualisaties om teams te helpen risico's te prioriteren. De Data Risk Navigator toont aanvalspaden die kunnen leiden tot datalekken of verlies. Data Access Graphs laat zien hoe mensen en bronnen toegang krijgen tot gegevens. Visualisaties worden in realtime gegenereerd en bijgewerkt, waardoor zichtbaarheid ontstaat wanneer er wijzigingen plaatsvinden in de infrastructuur of omgevingen van de klant. De gepatenteerde DataValuator kent geldelijke waarde toe aan gegevens, met een rangschikking om beveiligings- en datateams te helpen de relatieve zakelijke impact van mogelijk gegevensverlies te beoordelen. Door AI aangedreven workflows voor query's en herstel maken de Normalyze-gebruikerservaring intuïtief en efficiënt. Door op één plek inzicht te bieden in gegevens, toegang en risico's, kunnen IT-teams inzicht krijgen in hun algehele gegevensbeveiligingspositie en samenwerken aan effectieve beveiligingsmaatregelen en actieplannen.