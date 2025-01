Cloudgegevensbeveiligingssoftware - Populairste apps - Guinee

Nightfall AI

Zendesk DLP van Nightfall AI is een AI-native tool die is ontworpen voor het voorkomen van datalekken. Het is ontworpen om het risico op het delen van vertrouwelijke, kwaadaardige of persoonlijk identificeerbare inhoud in Zendesk te verminderen. De tool, die ook cloud-native is, wordt aangeprezen als nauwkeurig en gebruiksvriendelijk. De centrale functionaliteit ervan is het voorkomen van gegevensblootstelling in AI-apps en datapijplijnen, en het biedt een specifieke functie genaamd Nightfall's Firewall voor AI. Het is afgestemd op een verscheidenheid aan communicatiekanalen, waaronder SaaS en e-mail, browsers en apps op maat. Bovendien kan het worden geïntegreerd met een reeks applicaties zoals Slack, Jira, Confluence, Salesforce, Github en nog veel meer. Nightfall AI biedt oplossingen voor beveiliging van AI, insiderrisico's, SaaS-beveiliging, governance en risico's, en externe bedreigingen. Voor naleving omvat het gebieden zoals HIPAA, PCI, GDPR/CCPA, ISO 27001, SOC 2 en SOX. De tool biedt een snelle API-start en functies zoals GenAI-detectie. Nightfall DLP wordt gebruikt voor het automatisch detecteren en herstellen van de blootstelling van gevoelige en persoonlijk identificeerbare gegevens in Zendesk. Het biedt realtime waarschuwingen en geautomatiseerde herstelacties om de werkdruk op het gebied van compliance te verminderen, terwijl het op machine learning gebaseerde detectoren biedt om potentiële beveiligings- en compliancerisico's met hoge nauwkeurigheid te identificeren.