Kloud is 's werelds eerste platform waar documenten en presentaties bewerkbare, interactieve multimedia -gesprekken worden. Kloud brengt uw documenten naar het leven met geïntegreerde geleefdoc-technologie om uw documenten gemakkelijk te formatteren en in spraakgestuurde filmsachtige presentaties. Bedrijfsteams kunnen op dezelfde pagina komen met genuanceerde, regel voor lijn feedback van leden. Synchroniseer de zakelijke doelstellingen van uw operatieteam met Livedoc Technology. Synchroniseer uw marketingtaal in de hele onderneming. Synchroniseer de doelstellingen van uw softwareontwikkeling en productteam bij het bouwen van uw innovatieve technologie. Integreer met uw favoriete enterprise -software, zoals Salesforce, Google Documenten, Adobe Suite, evenals uw favoriete tool voor projectbeheersoftware. Gebruik Livedoc voor al uw zakelijke documentatie, zodat u de meest waardevolle bezit van uw team, de geest van uw team, kan synchroniseren. Kloud -functies: * Verander een document in een interactieve film zoals presentatie. Je kunt gemakkelijk stem toevoegen en de stem mixen met animaties. U kunt ook dynamisch inhoud invoegen, zoals geluid, video, mark, wit bord, tekst, plaknotities, enz. * Gebruik synchronisatie met communicatie asynchroon: schakel niet-real-time interactie van gedachten in, zodat team intuïtief kan samenwerken met effectieve geestverdeling, omdat alle ideeën met betrekking tot een document nu interactief kunnen worden afgespeeld als een film. Betere online ontmoeting met onbeperkte resolutie en toch zonder gegevens over videostreaming. KloudSync geeft u niet-gematchte online vergaderervaring door de best mogelijke resolutie en echte kleuruitdrukking. Omdat Kloud Online Dynamisch Dynamical Document met hoge resolutie verzendt zonder gebruik te maken van videostreaminggegevens als gevolg daarvan is Kloud Online -vergadering veel goedkoop. * AI-gebaseerde multi-channel vergaderopname: Kloud-vergaderingen kunnen worden opgenomen met de Livedoc-inhoud voor onbeperkte resolutie, samen met de schermuitwisseling en webcam-videostream. Als gevolg hiervan kan een dergelijke geregistreerde inhoud worden geanalyseerd via AI -engine voor datamining en statistische analyse. * Syncroom voor betere multi-channel communicatie met uw klanten: Kloud is het nieuwe communicatieplatform dat chatten, op bot gebaseerde AI-engine, synchronisatie voor asynchrone ideeëndiscussie en online samenvoegen allemaal samen in één virtuele vergaderruimte. Het kan worden geïntegreerd met software voor klantenservice, verkoopkrachtoplossing en projectbeheerhulpmiddelen om communicatie- en samenwerkingsfunctie toe te voegen aan de bestaande enterprise -software. * Hoogste beveiligingsstandaard: 256-bit AES-sessiecodering, 2048-bit RSA-wachtwoorduitwisseling en gegevenscodering bij REST-technologie ingebouwd. * En meer ...