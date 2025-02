Cloud-software voor samenwerking op het gebied van inhoud - Populairste apps - Slowakije

Cubbit

Cubbit for Teams is de SaaS-cloudopslag voor bedrijven, de eerste die vertrouwen op een zero-knowledge p2p-infrastructuur in plaats van traditionele datacenters. In tegenstelling tot toonaangevende cloudleveranciers biedt het het hoogste niveau van privacy: niemand, zelfs Cubbit niet, heeft toegang tot de gegevens die u uploadt. 1. Cubbit is de eerste cloud die drie beveiligingslagen biedt: gegevens worden gecodeerd met een protocol van militaire kwaliteit (AES-256), opgesplitst in stukjes en verspreid over het zero-knowledge-netwerk. 2. Gemakkelijk te gebruiken: opslaan, synchroniseren en delen in “drag and drop”-stijl zonder beperking van de bestandsgrootte, terwijl het wordt beschermd door end-to-end-codering. Met een muisklik kunt u toegangsrechten verlenen en intrekken. 3. Veilig een back-up maken van gegevens: met selectieve synchronisatie kunt u beslissen welke bestanden u alleen in de cloud bewaart (zo maakt u ruimte vrij!) en welke mappen u lokaal op uw computer opslaat. 4. Groen en betaalbaar: met Cubbit investeert u in uw privacy, niet in het onderhouden van een serverfarm. Deze cloudopslag is inderdaad zeer betaalbaar in vergelijking met concurrenten en kost de helft van de prijs. Dankzij hetzelfde feit kan uw team 400 kg CO2 per jaar besparen voor elke opgeslagen 10 TB.