Cloud-compliancesoftware - Populairste apps

Lightrun, genaamd 2021 Gartner Cool Vendor, bouwt een IDE-native observatie- en foutopsporingsplatform waarmee ontwikkelaars veilig logs, statistieken en sporen kunnen toevoegen aan productie- en faseringsomgevingen, in realtime en op aanvraag. Geen hotfixes, herimplementaties of herstarts vereist. Ontwikkelaars gebruiken Lightrun voor observatiebehoeften op codeniveau, waaronder: * Waarschuwingen op codeniveau (Java, Node.js, Python, .NET) * Functieverificatie * Testen/debuggen in productie * Problemen oplossen van cloud-native apps, serverloos en meer * Mogelijkheden voor logoptimalisatie via een Log Optimizer(TM) Door de noodzaak te elimineren om bugs lokaal te reproduceren of een nieuwe softwareversie uit te geven voor het toevoegen van nieuwe logs of statistieken om productieproblemen op te lossen, verlagen de klanten van Lightrun hun MTTR consequent met maximaal 50-60% en verbeteren de ontwikkelingsproductiviteit aanzienlijk. Problemen die vroeger één tot twee weken nodig hadden om op te lossen, kosten onze klanten nu gemiddeld minder dan een uur. Lightrun stelt de ontwikkelaars van onze klanten in staat door de noodzaak van kostbare levenscyclusbewerkingen voor ontwikkelaars te elimineren, zoals het lokaal reproduceren of het uitgeven van een nieuwe softwareversie alleen voor het toevoegen van nieuwe logboeken of statistieken. Tot onze klanten, die workloads op petabyteschaal uitvoeren met QPS in de hoge 100K op duizenden productieservers, behoren bedrijven die 44,5% van de internetbevolking bereiken en grote, beursgenoteerde cyberbeveiligingsbedrijven.