CloudWize is een no-code Cloud Security Center of Excellence dat u maximale cloud-compliance en -beveiliging biedt. Krijg 360° bescherming, van architectuurontwerp tot runtime. CludWize handhaaft cloudregelgeving met meer dan 1.000 regels die continu worden uitgevoerd, scant uw cloudkwetsbaarheden en herstelt deze automatisch. Met onze unieke onderzoeksgrafiekengine kunt u cloudproblemen binnen enkele minuten in plaats van dagen en weken detecteren en oplossen. Deze holistische oplossing biedt een blackbox-webapp-penetratietest, geëvolueerd IAM (identity access management), IaC (infrastructuur als code) risicoscans, Data Security Posture Management en meer. Waarom met veel tools omgaan als je alles op één plek kunt hebben? CNAPP + WAAP + KSPM – CSPM + CWPP + CIEM + CASB + DSPM + CNSP = CloudWize (CSCoE)