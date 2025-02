Cloud Access Security Broker (CASB)-software - Populairste apps - Somalië

ConnectWise Home

connectwise.com

ConnectWise PSA (voorheen ConnectWise Manage) is gemaakt voor bedrijven die technologie verkopen, onderhouden en ondersteunen en is wereldwijd het toonaangevende bedrijfsbeheerplatform. Technology Solution Providers (TSP's) vertrouwen op ConnectWise PSA om grotere verantwoordelijkheid, operationele efficiëntie en winstgevendheid te bereiken. ConnectWise PSA maakt gebruik van de cloud en vergemakkelijkt de automatisering van bedrijfsprocessen, helpdeskbeheer en klantenservice, verkoop, marketing, projectbeheer en bedrijfsanalyses die de activiteiten van een bedrijf dramatisch stroomlijnen. ConnectWise PSA is de gecentraliseerde hub die TSP's een end-to-end overzicht en totale controle over hun bedrijf geeft. ConnectWise PSA geeft zijn gebruikers ook toegang tot een krachtig netwerk van ideeën, experts en oplossingen. ConnectWise PSA is een veteraan in de technologiedienstensector en is al meer dan 15 jaar het belangrijkste bedrijfsbeheerplatform voor technologiebedrijven.