Klantportaalsoftware - Populairste apps - Togo

SuiteFiles

suitefiles.com

Documenten maken, samenwerken en ondertekenen allemaal op één plek. SuiteFiles is krachtige – maar toch eenvoudige – documentbeheersoftware voor accountants- en professionele dienstverleners. Onze workflows zijn precies wat kleine tot middelgrote bedrijven nodig hebben om samen met hun klanten te groeien. Wij ondersteunen uw dagelijkse activiteiten en integreren met Xero, Karbon, QuickBooks Online, Microsoft 365 en meer. Het is onze missie om bedrijven van elke omvang zakelijke oplossingen en diensten te bieden die aansluiten bij hun groeitraject. Het resultaat? Een gebruiksvriendelijk, schaalbaar, robuust platform waar uw team en klanten met veel plezier gebruik van zullen maken. Onze productontwikkelings- en klantenondersteuningsteams zijn responsief, wat betekent dat mensen erin hebben geïnvesteerd om het maximale uit SuiteFiles te halen. Met SuiteFiles wordt aan uw behoeften op het gebied van documentbeheer voldaan en worden uw IT-lasten verlicht, waardoor u de factureerbare uren kunt verhogen en de relaties met uw klanten kunt versterken. Met meer dan 1000 efficiëntiegedreven professionele dienstverleners die hun activiteiten verbeteren met SuiteFiles (en een verlengingspercentage van 99,6%) zijn wij de voor de hand liggende keuze voor u. Un-silo uw activiteiten met volledige workflowoplossingen en uitgebreide integraties die u verbinden met toonaangevende apps. De uitgebreide functies en functionaliteit van SuiteFiles zijn ontworpen voor teams van 10 tot 500 personen, met de tevredenheid van uw medewerkers in gedachten. In de loop der jaren hebben we onze software voor uw end-to-end-processen geperfectioneerd met integraties, automatiseringen, ondertekening en e-mailbeheer, waardoor het app-hopping en de meerdere abonnementskosten die u anders nodig zou hebben, zijn geëlimineerd. We combineren eenvoudig delen met derden met geavanceerde beveiliging zonder dat u uw gegevenseigendom wegneemt. We hebben de complexiteit van het organiseren, centraliseren en benutten van de informatie die uw bedrijf dagelijks nodig heeft, vereenvoudigd. U moet uw werkuren besteden aan het bedienen van klanten en het laten groeien van uw bedrijf, en niet aan het vechten met bestanden. Daarom hebben we SuiteFiles ontworpen met snelle, volledige gegevensmigratie en onboarding, zodat uw team binnen twee dagen operationeel is. Bovendien is onze intelligente interface eenvoudig te gebruiken en consequent verfijnd. Door het elimineren van onnodig heen en weer, procesvertragingen, samenwerkingsoverhead en het schakelen tussen meerdere tools, wordt onze tijdbesparing groter. Onze klanten melden een besparing van 5 uur per week, per medewerker. Dat zijn dus 6 ½ FTE weken per medewerker op jaarbasis!