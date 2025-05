Appstore voor webapps Vind de juiste software en diensten.

Classroom Management Software helpt bij het creëren van een meer boeiende leeromgeving voor studenten. Deze tools kunnen de toegang tot het afleiden van apps en websites op elektronische apparaten beperken, terwijl ze ook interactieve activiteiten bieden die zijn ontworpen om studenten zowel in de klas als thuis te motiveren. Ze verbeteren het gedrag en de prestaties van studenten door middel van geavanceerde feedbackfuncties. Veel oplossingen voor het management in de klas zijn toegankelijk voor zowel leraren als ouders, waardoor leraren een uitgebreid beeld kunnen geven van de prestaties van elke student. Dit maakt het mogelijk om voortgang te volgen en doelen te stellen, die vervolgens met ouders kunnen worden gedeeld om ze op de hoogte te houden. Bovendien kan software voor klasbeheer in de klas integreren met het leermanagementsysteem (LMS) van een school en het Student Information System (SIS), en biedt het docenten en ouders waardevolle inzichten in het gedrag van studenten en academische vooruitgang. Sommige producten kunnen ook onder de categorie enquête vallen.