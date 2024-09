Persoonlijke AI-chatbots - Populairste apps - Grenada

Perplexity AI

Perplexity AI is een door AI-chatbots aangedreven onderzoeks- en gesprekszoekmachine die vragen beantwoordt met behulp van voorspellende tekst in natuurlijke taal. Perplexity, gelanceerd in 2022, genereert antwoorden met behulp van bronnen van internet en citeert links in het tekstantwoord.