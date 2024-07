Chatbots-software - Populairste apps - Angola Populairst Recent toegevoegd

Chatbots, vaak virtuele agenten of virtuele assistenten genoemd, zijn softwareapplicaties die zijn ontworpen om specifieke taken uit te voeren of informatie te verstrekken als reactie op schriftelijke of gesproken verzoeken. Ze voorzien in zowel externe, klantgerichte behoeften als interne, op werknemers gerichte verzoeken, waardoor gebruikers op een conversatiemanier met applicaties kunnen communiceren, zowel tekstueel als hoorbaar. Chatbots maken doorgaans gebruik van natuurlijke taalverwerking (NLP) of spraakherkenning om gebruikersinvoer te begrijpen. Hun primaire activiteiten worden echter aangestuurd door scriptgesprekken. Dit staat in contrast met intelligente virtuele assistenten, die gebruik maken van natuurlijk taalbegrip (NLU) om meer geavanceerde, mensachtige interacties uit te voeren. Bedrijven gebruiken chatbottechnologie om taken te automatiseren waarvoor voorheen menselijke tussenkomst nodig was. Bij ontvangst van een gebruikersverzoek verwerkt een chatbot de invoer en geeft een antwoord in tekst- of spraakvorm. Chatbots zijn geïntegreerd in verschillende klantondersteuningstools, zoals livechatsoftware, helpdesksoftware en contactcentersoftware, en fungeren vaak als eerste aanspreekpunt. Het gebruik ervan breidt zich uit naar andere gebieden, waaronder verkoop- en marketingkennisbanken. In business intelligence-toepassingen kunnen chatbots querytalen vervangen, waardoor gebruikers specifieke datapunten kunnen verkrijgen door simpelweg een verzoek te typen of uit te spreken. De mogelijkheden van chatbots groeien voortdurend en worden in steeds meer softwaretoepassingen geïntegreerd.