Certificaat Lifecycle Management (CLM)-software - Populairste apps - Tokelau

Akeyless Security is het bedrijf achter Akeyless Platform, een cloud-native SaaS-gebaseerde aanpak om bedrijfsgeheimen (referenties, certificaten en sleutels) te helpen beheren, terwijl conventionele kluizen effectief worden uitgefaseerd en de bijbehorende kosten met wel 70% worden verlaagd. Het Akeyless-platform is ontworpen voor Infosec- en DevOps-professionals in hybride en multi-cloudomgevingen van ondernemingen en beheert op efficiënte wijze de verspreiding van geheimen en automatiseert het beheer van geheimen. Het platform biedt ook uitbreidingen op oplossingen voor Secure Remote Access, Key Management en Wachtwoordbeheer. Door gebruik te maken van gepatenteerde Distributed Fragments Cryptography (DFC™) is Akeyless een vertrouwde partner van veel Fortune 500-bedrijven en stelt hen in staat veilige en volledige controle over hun geheimen te hebben.