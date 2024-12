Populairst Recent toegevoegd Certificaat Lifecycle Management (CLM)-software - Populairste apps - Verenigd Koninkrijk

Certificate Lifecycle Management (CLM) en public key infrastructure (PKI)-software helpen bedrijven bij het authenticeren en coderen van informatie met behulp van digitale certificaten. PKI is een cryptografisch raamwerk dat digitale communicatie beveiligt en gegevens, apparaten, machines en individuen beschermt tegen nabootsing van identiteit, ongeoorloofde onderschepping, geknoei en andere cyberbedreigingen. Het belangrijkste voordeel van deze software is het vermogen om zichtbaarheid en automatisering te bieden gedurende de gehele levenscyclus van certificaten, inclusief uitgifte, ontdekking, inventarisatie, provisioning, implementatie, beveiliging, monitoring, verlenging en intrekking. Door deze processen te automatiseren vervangt CLM- en PKI-software vaak handmatige methoden zoals het bijhouden van spreadsheets, waardoor bedrijven ongeplande systeemuitval en kwetsbaarheden als gevolg van fouten of verlopen certificaten kunnen voorkomen. CLM- en PKI-software bieden uitgebreide mogelijkheden voor het uitgeven, beheren en automatiseren van digitale certificaten, waaronder SSL- en TLS-certificaten, clientauthenticatiecertificaten, digitale handtekeningen en SSH-certificaten. Veel voorkomende gebruiksscenario's voor PKI- en CLM-software zijn onder meer gebruikersauthenticatie, machine-to-machine-authenticatie voor servers en containers, het digitaal ondertekenen van code en documenten, en het garanderen van encryptie en integriteit voor IoT-apparaten.