Klaar

klaarhq.com

Klaar is een B2B SaaS -prestaties, ontwikkeling en engagementplatform dat past op de manier waarop u werkt. De modules over prestatiebeheer, doelpunten en OKR's, 360 feedback, mentoring en coaching, engagement en org -hitlijsten Empower -bedrijven om hoog presterende en betrokken teams te ontwikkelen en te behouden. Het AI-aangedreven conversatieprestatiebeheerplatform van Klaar elimineert de stress en vooringenomenheid van prestatiebeheer met tijdige AI-aangedreven inzichten die teams helpen gebieden voor verbetering te identificeren, gegevensgestuurde beslissingen te nemen en uiteindelijk betere prestaties en carrières te stimuleren. Klaar is gebouwd en geïmplementeerd door ex -HR -leiders en is het enige platform dat u niet alleen helpt de prestaties te beheren - het stelt u ook in staat om de prestaties in realtime te voorspellen en te verbeteren. Flexibel en geïntegreerd met al uw zakelijke tools, Klaar wordt altijd bijgewerkt en elimineert dubbel werk voor bedrijven en HR -teams. U kunt eenvoudig flexibele prestatiebeoordelingen lanceren, toppresteerders identificeren via kalibraties, doelen uitlijnen en volgen, 360 feedback automatiseren, een cultuur van continu leren maken via mentoring en luisteren naar & handelen naar de belangrijkste feedback van medewerkers via ENP's, enquêtes en puls.