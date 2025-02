Software voor loopbaanbeheer - Populairste apps - Tonga

Workhuman

Workhuman is opgericht in 1999 en is toegewijd aan het bouwen van menselijke werkplekken die de waarde en het potentieel van elke werknemer erkennen. Tegenwoordig helpt het HR- en zakelijke leiders van enkele van 's werelds grootste organisaties zoals LinkedIn, Cisco, Eaton, Whirlpool en Intuit om menselijke verbindingen op wereldschaal te bouwen om ROI te besturen. Positieve werknemerservaringen zijn niet langer een aardige te hebben; Ze zijn een zakelijke noodzaak. WorkHuman Cloud is een beveiligd SaaS -platform met meer dan zes miljoen gebruikers in meer dan 30 talen in 180 landen en genereert 100 miljoen exemplaren van menselijke verbinding. De oplossingen brandstof bedrijfscultuur door herkenning, betrokkenheid, prestaties, harmonie in het werk en privéleven, inclusie en verbondenheid. Gecombineerd met de ongeëvenaarde unieke zakelijke inzichten van WorkHuman IQ, biedt het leiders proactief inzicht en hulpmiddelen die niet in een andere HR -oplossing kunnen worden gevonden. Deze inzichten worden gebruikt om problemen te begrijpen die zich ontwikkelen en om de juiste beslissingen te nemen om zakelijke doelstellingen op te stellen en onmiddellijke impact te behalen. Het bedrijf heeft een dubbele hoofdkantoor in Framingham, Massachusetts en Dublin, Ierland. Het is al acht opeenvolgende jaren op de Great Places to Work List in Ierland te zien en werd in 2019 uitgeroepen tot #1; Het is een Boston Globe -top om zeven jaar op rij te werken en is een geweldige plek om te werken in de VS.