Software voor loopbaanbeheer - Populairste apps - Somalië

Draup is een AI-aangedreven platform dat is ontworpen voor zowel HR- als verkoopleiders. Het biedt diepgaande inzichten en gegevens ter ondersteuning van personeelsplanning, talentwerving en ontwikkeling van vaardigheden voor HR-leiders. Met realtime talentdata kunnen HR-leiders trends in de sector begrijpen, talentpijplijnen ontwikkelen en omscholingsstrategieën creëren. Draup biedt ook inzichten in opkomende functies, talenthotspots en veelgevraagde vaardigheden om toekomstige personeelsbehoeften te helpen plannen. Voor verkoopleiders biedt Draup tools voor verkoopinformatie die verder gaan dan de basisinformatie over kopers. Het maakt microtargeting van prospects mogelijk op basis van interesse, technologiebehoeften en outsourcingrelaties. Draup biedt gedetailleerde accountrapporten en het in kaart brengen van belanghebbenden, en helpt bij het identificeren van de juiste besluitvormers voor gerichte verkoopstrategieën. Het helpt verkoopteams ook bij het verkennen van nieuwe mogelijkheden voor dienstverleners in verschillende sectoren. Draup is gebouwd door experts op het gebied van AI, machine learning (ML) en natuurlijke taalverwerking (NLP), waarbij AI-gestuurde analyse wordt gecombineerd met menselijke curatie. Het platform biedt hypergerichte inzichten op basis van miljoenen datapunten en biedt uitvoerbare strategieën, ondersteund door actuele en gevalideerde gegevens. De gegevens van Draup worden gecontroleerd door deskundige onderzoekers en analisten om onpartijdige informatie te garanderen. Het platform biedt snelle onboarding, voortdurende ondersteuning en flexibele implementatie om tegemoet te komen aan veranderende behoeften. Het biedt vrijwel realtime gegevensvernieuwing, flexibele leveringsmodellen en voorspelbare kosten. Draup biedt multi-channel toegang tot zijn platform, aangepaste rapporten en gegevensexport/REST API's voor naadloze integratie in bedrijfsoplossingen. Over het geheel genomen streeft Draup ernaar talent- en verkoopteams te ondersteunen bij het nemen van datagestuurde beslissingen en het versnellen van de omzetgroei in ondernemingen over de hele wereld.