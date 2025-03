Software voor relatiebeheer voor kandidaten - Populairste apps

Appstore voor webapps Vind de juiste software en diensten.

Software voor kandidaatrelatiebeheer, ook wel candidate experience software genoemd, helpt HR-professionals, recruiters en wervingsmanagers bij het vergroten van de betrokkenheid van kandidaten tijdens het hele wervingsproces. Deze tools maken gepersonaliseerde ervaringen voor kandidaten mogelijk, waardoor hun betrokkenheid en tevredenheid worden vergroot. Recruiters en HR-teams maken gebruik van oplossingen voor kandidaatrelaties om een ​​actieve talentpijplijn te cultiveren, waardoor het vinden van gekwalificeerde kandidaten voor beschikbare functies wordt vergemakkelijkt. Het is belangrijk om software voor kandidaatrelatiebeheer te onderscheiden van CRM-software, ondanks dat ze vergelijkbare functionaliteiten bieden. Kandidaatrelatiemanagement richt zich specifiek op het verbeteren van de candidate journey en ervaring. Deze software is doorgaans geïntegreerd in recruitmentmarketingplatforms en werkt vaak naadloos samen met kandidatenvolgsystemen (ATS) en vacaturebanksoftware.