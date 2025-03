Interseller

Interseller is een in New York gevestigd SaaS-bedrijf op het gebied van rekruteringstechnologie, onlangs overgenomen door Greenhouse Software in oktober 2021. Sinds 2016 helpen we wervingsbureaus over de hele wereld bij het opbouwen van een voorspelbaardere klanten- en kandidatenpijplijn. Ons platform helpt de tijd te verminderen die nodig is om met prospects en kandidaten in contact te komen. Interseller kan elk persoonlijk of zakelijk e-mailadres vinden en bereiken via geautomatiseerde en gepersonaliseerde e-mailreeksen, terwijl meer dan 30 CRM's en ATS'en up-to-date blijven.