Greenhouse

greenhouse.com

Greenhouse Software (algemeen bekend als Greenhouse) is een Amerikaans technologiebedrijf met hoofdkantoor in New York City dat rekruteringssoftware als een service levert. Het werd in 2012 opgericht door Daniel Chait en Jon Stross. Het bedrijf haalde $2,7 miljoen op in een startronde in 2013, $7,5 miljoen in zijn Series A-ronde in 2014, $13,6 miljoen in zijn Series B-ronde in 2015, $35 miljoen in zijn Series C-ronde in 2015 en $50 miljoen in zijn Series D-ronde in 2018. Onderzoeksbureau CB Insights noemde Greenhouse in een onderzoek in opdracht van The New York Times een van de vijftig startups die naar verwachting eenhoorns zullen worden, bedrijven met een waardering van minstens $ 1 miljard.