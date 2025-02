Akiflow

Akiflow is een persoonlijke taakbeheerder + agenda-desktopapp (win+mac) waarmee je jezelf altijd georganiseerd kunt houden. Door 10x sneller te worden in de basis, zal het organiseren van jezelf geen last zijn of teveel tijd vergen gedurende de dag. WAAROM AKIFLOW? We hebben Akiflow gebouwd met de nadruk op het versnellen van de basisprincipes van productiviteit: taken vastleggen, verwerken en altijd weten waar we aan moeten werken. → Verminder de moeite Door 10x sneller te worden in de basis, zal het organiseren van jezelf geen last zijn of te veel tijd vergen gedurende de dag. → Voorkom fouten Akiflow is gebouwd om de meest voorkomende fouten die de productiviteit beïnvloeden te voorkomen. Onze functies zijn ontworpen om u te helpen cognitieve overbelasting, afleiding, overplanning en contextwisseling te voorkomen. → Gemoedsrust Eén enkele bron van waarheid. Een duidelijk schema. Meldingen die u de hele dag begeleiden. Alles één snelkoppeling verwijderd. Akiflow is gebouwd om uw geest helder en gefocust te houden. ONZE BELANGRIJKSTE FUNCTIES ZIJN INCLUSIEF → Universele taakinbox - Leg alles vast, waar dan ook. Centraliseer uw taken. → Commandobalk - Sorteer dingen binnen enkele seconden. Prioriteer, plan en snooze met sneltoetsen. → Eén tool - Geen contextwisselingen meer. Taken + Kalenders. Jouw enige bron van waarheid. → Lademelding - Weet altijd wat u vervolgens moet doen. Jouw dag in één oogopslag. VOL MET FUNCTIES → Deel beschikbaarheid - Geen ping-ping meer tussen e-mail- en agendatabbladen om uw beschikbaarheid te delen. Selecteer en deel uw slots snel in enkele seconden. → Terugkerende taken - Creëer taken met een herhaling: elke dag, elke 1e van de maand, op maat - noem maar op. → Prioriteitsbeheer - Stel in Akiflow uw echte doelen in - de taken waarmee u vooruitgang zult boeken - en begin met de uitvoering ervan. → Tijdblokkering - Zet tijd in uw agenda vast voor uw taken. Akiflow maakt een evenement in uw agenda aan om uw collega's te laten weten wanneer u het druk heeft. → Tijdzones - Druk op één snelkoppeling om de tijdzone van elke stad in uw agenda weer te geven, naast uw lokale tijd. → Slimme lijsten - Aangepaste labels om uw werk te organiseren op de manier die voor u goed voelt. Ze zijn eenvoudig toe te voegen en helpen u een visueel duidelijk beeld van uw dag te krijgen. → Slimme meldingen - Wat je nodig hebt, op het juiste moment. Mis nooit meer een vergadering, spring snel in een gesprek. Beter nog, volledig aanpasbaar. GEÏNTEGREERD MET AL UW APPS Gmail, Agenda, Slack, Gmail, Zoom, Todoist, Trello, Asana, Superhuman en meer. Ook kunt u de gewenste integraties aanvragen.