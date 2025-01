Kalendersoftware - Populairste apps - Portugal

BeforeSunset AI

BeforeSunset AI is een webgebaseerde AI-dagplanner die is ontworpen om teams en drukke professionals te helpen met dagelijkse planning en tijdbeheer. HOE HET WERKT: Met de BeforeSunset AI-planner en to-do-software kunt u uw dag plannen via de kalender en de takenlijst, door de prestaties van gisteren en onvoltooide taken te bekijken. U kunt de hele dag op schema blijven door de tijd voor elke taak bij te houden en u op één taak tegelijk te concentreren. Door de tijd in te schatten die voor elke taak nodig is, kunt u er bovendien voor zorgen dat uw werk volgens plan verloopt en indien nodig aanpassingen doorvoeren. Sluit de dag af met de analyses van BeforeSunset AI om de voortgang die u heeft geboekt te beoordelen en erover na te denken. FUNCTIES: Laat AI uw dag voor u plannen: BeforeSunset AI maakt het perfecte schema door uw agenda en takenlijst te synchroniseren zonder dat u zich daar zorgen over hoeft te maken. AI optimaliseert uw takenlijst voor het perfecte schema: de AI-assistent maakt subtaken voor u en verandert uw taken in uitvoerbare taken. Zorg voor het beste plan voor uw routine: Voor een effectieve dagelijkse planning moet u zich de volgende vragen stellen: wat is de taak, hoe lang duurt deze en hoeveel tijd is er beschikbaar. BeforeSunset helpt bij alle stappen. Stel doelen op basis van tags: gebruik tags om uw dagelijkse planning te verbeteren met behulp van AI-ondersteuning, volg uw voortgang met behulp van analyses en stel effectief doelen en categoriseer uw taken. Wekelijkse analyses: krijg een overzicht van uw wekelijkse prestaties en plan voor nog meer succes. Bladwijzers: Krijg eenvoudig en snel toegang tot uw favoriete taken en notities. Werk taken af ​​in één werkruimte: uw teamgenoot zal niets weten van uw boodschappenlijstje of uw privézaken, dat beloven we. U kunt uw werk-/teamtaken scheiden door uw taken te slepen en neer te zetten. Blijf verbonden met de teamfeed: u kunt uw voortgang delen als u dat wilt en realtime updates van uw team bekijken. Je kunt ook meer te weten komen over de stemming van je teamgenoot en wat hij/zij wel en niet leuk vindt. Leer je teamgenoten kennen: Wil je het ijs breken, maar weet je niet hoe? Controleer gewoon hun informatie, wat vinden ze leuk of niet leuk? - en leer ze beter kennen. Mis nooit meer een verjaardag, en geloof ons, je kent de basisprincipes om dat eerste gesprek te beginnen zonder het ongemakkelijk te maken. Locatie instellen: Bekijk hoe uw werkplek uw dagelijkse planning en prestaties beïnvloedt op de analysepagina. Bepaal uw stemming en schrijf erover: leer over de stemmingen van uw teamgenoot zonder het hem zelfs maar te vragen. Controleer ze indien nodig. Tags instellen voor elk gebied: u kunt nu tags instellen om te weten waar elk teamlid aan werkt en of u met uw beste vriend in hetzelfde gebied kunt werken.