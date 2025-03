Agenda- en planningsdiensten - Populairste apps - Oezbekistan

HEY Calendar

Maak je dag. De geheel nieuwe hey-kalender zet tijd aan je zijde. Week na week, niet maand na maand Mensen denken over dagen en weken, geen maanden. Wat is morgen? Later deze week? Volgende week? De Hey -kalender is gebouwd rond hoe je denkt, niet hoe papieren kalenders zijn ontworpen. Gewoonten en hoogtepunten Stel een gewoonte vast, blijf erbij. Omcirkel belangrijke gebeurtenissen zodat ze opvallen. Vul je dagen met herinneringen of momenten - niet alleen evenementen. "Ergens deze week" nabootst het echte leven Moet u een olieverversing krijgen? Wat geld uit de geldautomaat krijgen? Een bedankbriefje schrijven? Misschien deze week of volgende, gewoon niet precies zeker wanneer je een kans krijgt? Hey weet dat "misschien" echt is. En nog veel meer De Hey-agenda is een volledig uitgeroeide kalender met veel originele wendingen over gemeenschappelijke-en niet zo gebruikelijk-conventies. Binnenkort vraag je je af waarom alle agenda's niet zo werken. - Stel aftellen in voor verwachte evenementen - Gebruik daglabels om context toe te voegen aan dagen -Stel kleurgecodeerde sub-kalmensen in - Flexibele herinneringen zodat u het niet mist