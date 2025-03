Agenda- en planningsdiensten - Populairste apps - Taiwan

Zoho Calendar

zoho.com

Zoho Calendar is een online zakelijke agenda die is ontworpen om alle teamleden op één lijn te houden. U kunt in een mum van tijd afspraken plannen, evenementen organiseren en bronnen boeken. De belangrijkste voordelen en functies zijn onder meer: ​​1. Samenwerking in verschillende tijdzones Terwijl u met collega's in verschillende tijdzones werkt, kunt u hun lokale tijdzone instellen als de secundaire tijdzone voor uw agenda. Dit zal u helpen verwarring te voorkomen en beter te coördineren met een team dat geografisch verspreid is. 2. Slim plannen Plan gebeurtenissen direct met onze functies Slim toevoegen en Snel toevoegen. Smart Add bespaart tijd en moeite door op intelligente wijze een evenement te maken met de zin die u invoert of door een zin in uw e-mail te kiezen. Met Snel toevoegen kunt u de gebeurtenis plannen door op het agendaraster te klikken. 3. Deelnemers uitnodigen en toegang verlenen Plan evenementen op basis van de beschikbaarheid van deelnemers. Tijdens het plannen van een evenement kunt u de vrije en niet-beschikbare tijden van de deelnemer controleren. Wanneer u deelnemers uitnodigt, kunt u hen verschillende toegangsniveaus verlenen, zoals het bewerken, bekijken en toevoegen van deelnemers. 4. Herinneringen Mis nooit meer een update of evenement. Met de herinneringen op meerdere niveaus van Zoho Calendar kunt u uw planning bijhouden. Er zijn drie soorten meldingen: pop-up, e-mail en de meldingsbel. 5. Boeken van bronnen Met de functie voor het boeken van bronnen in Zoho Calendar is het voeren van persoonlijke vergaderingen eenvoudig. Beheerders kunnen vergaderruimtes en conferentieruimtes toevoegen, de beschikbare middelen in deze ruimtes bekijken en dienovereenkomstig boeken. Meld u gratis aan en houd uw team georganiseerd.