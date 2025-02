Agenda- en planningsdiensten - Populairste apps - Slovenië

Google Calendar

Google Agenda is een agendaservice voor tijdbeheer en planning, ontwikkeld door Google. Het werd beschikbaar in bètaversie op 13 april 2006 en in algemene release in juli 2009, op internet en als mobiele apps voor de Android- en iOS-platforms. Met Google Agenda kunnen gebruikers evenementen maken en bewerken. Herinneringen kunnen worden ingeschakeld voor evenementen, waarbij opties beschikbaar zijn voor type en tijd. Ook kunnen evenementenlocaties worden toegevoegd en kunnen andere gebruikers worden uitgenodigd voor evenementen. Gebruikers kunnen de zichtbaarheid van speciale kalenders in- of uitschakelen, waaronder Verjaardagen, waarbij de app geboortedata ophaalt uit Google-contacten en jaarlijks verjaardagskaarten weergeeft, en Feestdagen, een landspecifieke kalender die datums van speciale gelegenheden weergeeft. In de loop van de tijd heeft Google functionaliteit toegevoegd die gebruik maakt van machine learning, waaronder "Evenementen uit Gmail", waarbij gebeurtenisinformatie uit de Gmail-berichten van een gebruiker automatisch wordt toegevoegd aan Google Agenda; "Herinneringen", waarbij gebruikers taken toevoegen die automatisch kunnen worden bijgewerkt met nieuwe informatie; "Slimme suggesties", waarbij de app titels, contacten en locaties aanbeveelt bij het maken van evenementen; en "Doelen", waarbij gebruikers informatie invoeren over een specifiek persoonlijk doel, en de app plant de activiteit automatisch op optimale tijden. De mobiele apps van Google Agenda hebben gepolariseerde recensies gekregen. Recensies uit 2015 van de Android- en iOS-apps prezen en bekritiseerden het ontwerp. Terwijl sommige critici het ontwerp prezen omdat het "schoner", "gedurfder" was en gebruik maakte van "kleurrijke graphics", beweerden andere recensenten dat de graphics te veel ruimte in beslag namen. De functie Slimme suggesties viel ook in de smaak en niet leuk, waarbij de app er in wisselend succes in slaagde om relevante informatie voor te stellen bij het maken van een evenement. De integratie tussen Google Agenda en Gmail werd echter geprezen, waarbij critici schreven dat "alle relevante details aanwezig zijn".