Gegevensproviders voor kopersintentie - Populairste apps

98% van de potentiële klanten die uw website bezoeken, zullen nooit contact met u opnemen. Wat als u deze mensen zou kunnen identificeren, contact kunt opnemen en de deal kunt sluiten? CANDDi is een tool voor het volgen van websitebezoekers die helpt onthullen welke BEDRIJVEN en INDIVIDUEN uw website bezoeken. We gaan verder dan alleen de ‘tracking op bedrijfsniveau’ die wordt aangeboden door andere tools op de markt, wat betekent dat u maximale zichtbaarheid krijgt over uw verkoop- en marketingtrechters. Maar geloof ons niet op ons woord; we bieden een gratis proefperiode van 30 dagen aan, zodat u CANDDi echt kunt testen en kunt zien of dit de juiste tool voor uw bedrijf is! Zodra u onze trackingcode aan uw website heeft toegevoegd, werkt u samen met ons geweldige klantensuccesteam. Zij begeleiden u door CANDDi en helpen u bij het selecteren van de functies die uw verkoopcyclus gaan verkorten, een beter inzicht krijgen in uw digitale marketinginspanningen en uw tijd effectiever prioriteren. CANDDi vertelt u niet alleen welke bedrijven uw website hebben bezocht... CANDDi past in uw processen, zodat u op basis van die informatie kunt handelen en die deal kunt sluiten.