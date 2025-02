Gegevensproviders voor kopersintentie - Populairste apps - Sint-Maarten

Toplyne

Toplyne is een voorspellend kunstmatige-intelligentieplatform dat is ontworpen voor verkoop- en marketingteams. Het platform maakt gebruik van klantgegevens om voorspellende modellen te bouwen waarmee bedrijven prospects voor nieuwe klanten kunnen identificeren, de verkoop kunnen uitbreiden, cross-sells kunnen uitvoeren en klanten kunnen opmerken die risico lopen. Belangrijke functies zijn onder meer AI-leadscores, realtime MQL-scores, identiteitsgrafiekfilters en live verrijking. Het biedt ook functionaliteiten zoals het automatisch samenvoegen van klantgegevens en mechanismen voor het voorkomen van klantverloop. De Toplyne Sync- en CRM Copilot-integraties maken naadloze gegevenssynchronisatie met CRM-systemen mogelijk, waardoor de opname van belangrijke economische besluitvormers in de CRM-database wordt gegarandeerd. De voorspellende modellen van Toplyne zijn ontworpen om in korte tijd te worden opgezet en bieden een snellere impact op het bedrijfsleven in vergelijking met interne voorspellende modellen. Met het platform kunnen gebruikers interacties personaliseren en verkoop- en marketingworkflows automatiseren. Naast het voorspellen van potentiële klanten en verkopen, biedt Toplyne ook inzichten in gebruikspatronen en signalen die de klantintentie stimuleren, die effectief kunnen worden gebruikt in verkoop- en marketingcampagnes. Het platform wordt gebruikt in verschillende sectoren en teams, waaronder B2B SaaS, bank- en financiële diensten, consumenteninternet, verzekeringen, verkoop, omzetactiviteiten, marketing, accountbeheer en klantsucces.