Gegevensproviders voor kopersintentie - Populairste apps - Polen

Leadoo

leadoo.com

Leadoo is een conversieplatform dat passief websiteverkeer omzet in actieve leads en tastbare bedrijfsresultaten. Omdat 83% van de aankoopbeslissingen online plaatsvindt, zijn de mogelijkheden voor websiteconversies nog nooit zo groot geweest. Maar de meeste sitebezoekers zijn passief en niet klaar om te kopen. Gemiddeld verlaat 98% van de sitebezoekers de website zonder een conversie te genereren. Deze lage conversiepercentages kunnen de prestaties negatief beïnvloeden. Ze hebben dus een missie om marketing- en verkoopteams op één lijn te brengen en in staat te stellen om beter te converteren en samen nieuwe commerciële efficiëntie te creëren. Dit doen ze door: * Het inschakelen van bots op locatie om conversietrajecten te stimuleren * Krachtige personalisatie om de gebruikerservaring te verbeteren * Bedrijfsidentificatie om prospects te identificeren * Gebruikerstraject in kaart brengen om verkoopcycli in kaart te brengen * Analytics om gebruikers te begrijpen * AI om gebruikersvragen automatisch te beantwoorden op basis van site-inhoud * Verkoopwaarschuwingen ter ondersteuning van commerciële teams * CRM-integratie om alles samen te brengen * Leadoo wordt ook geleverd met een toegewijd team van conversie-experts die conversietrajecten via de site opzetten en voortdurend optimaliseren. Voor 800 Leadoo-klanten gedurende de eerste twaalf maanden bij hen ontdekten ze dat de gemiddelde stijging van de basisconversiepercentages 74% bedroeg. In eenvoudige bewoordingen biedt Leadoo alle tools en inzichten die nodig zijn om: * Identificeer websitebezoekers * Activeer ze ter plaatse * Voed ze tijdens hun kooptraject * Converteer uiteindelijk meer van hen in klanten