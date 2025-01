Gegevensproviders voor kopersintentie - Populairste apps - Pakistan

Intentsify

WAT WE DOEN Intentsify biedt B2B-organisaties de meest nauwkeurige, uitgebreide informatie over de kopersintentie die momenteel op de markt verkrijgbaar is, en oplossingen om op basis van die informatie te handelen. HOE WE HET DOEN Door het leveren en activeren van gepatenteerde, nauwkeurige intentiegegevens van de volgende generatie identificeert Intentsify's Intelligence Activation Platform bedrijven die onderzoeksgedrag vertonen dat rechtstreeks verband houdt met uw bedrijfsoplossingen, wijst het aan waar ze zich in het koopproces bevinden, brengt de problemen aan het licht waar ze het meest om geven, en stelt u in staat om geïdentificeerde bedrijven snel en effectief te engageren. WAAROM WE HET DOEN De manier transformeren waarop B2B-organisaties intentie consumeren, interpreteren en activeren, waardoor uitzonderlijke koopervaringen over de hele trechter mogelijk worden gemaakt die de omzet verhogen.