Gegevensproviders voor kopersintentie - Populairste apps - Bosnië en Herzegovina

Aanbieders van koperintentiegegevens verzamelen en geven inzicht in de momenten waarop potentiële klanten en bestaande klanten met een merk in aanraking komen. De intentie van de koper verwijst naar de waarschijnlijkheid dat een klant een aankoop doet, en deze tools verzamelen informatie over echte koperstrajecten en indicatoren van hun koopbereidheid. Organisaties gebruiken tools voor gegevens over de intentie van kopers voor gerichte accountgebaseerde marketingcampagnes (ABM), het afstemmen van website-ervaringen op online bezoekers en het prioriteren van inkomende leads op basis van hun betrokkenheid bij het bedrijf. Bovendien maken bedrijven gebruik van deze gegevens om het klantverloop proactief aan te pakken door gevallen van interactie met concurrenten te identificeren en de mogelijkheden voor het overstappen naar een andere leverancier te beoordelen. Gegevens over de intentie van kopers kunnen bedrijven ook helpen aanvullende producten of integraties te begrijpen die preventief aan de behoeften van hun klanten kunnen voldoen.