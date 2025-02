Software voor bedrijfsplanning - Populairste apps - Tokelau

Consolto

De hoop van Consolto is dat met hun SMB-gerichte conferentielossing iedereen een hoge impact kan bieden, één-op-één digitale diensten die op gelijke voet staan ​​en zelfs die van grotere organisaties overschrijden. Het probleem volgens Consolto.com kan het opzetten van een videochat met een klant op dit moment enigszins een ongemakkelijk proces zijn met huidige oplossingen zoals Zoom-, Skype- of Google -hangouts die niet zijn gebouwd voor zaken tot klantenscenario's. Ze vereisen een van beide: een soort clientinstallatie - Bummer. Gebruikersnaam/wachtwoordreferenties - waar is dat verdomd wachtwoord? Een link of een e -mail verzenden om contact te maken met potentiële klanten - vervelend. Toevoegen aan contacten - privacy iemand? Weinig tot geen backoffice -mogelijkheden. Hoe moet iemand een bedrijf moeten doen? Een ander belangrijk aspect dat door deze oplossingen slecht wordt aangepakt, is hun vermogen om de sessies te beheren. Zoom bewaart bijvoorbeeld geen teksten van chats, dus belangrijke opmerkingen en inzichten die tijdens sessies zijn geschreven, zijn verloren. Dit soort oplossingen maken het moeilijk om verkoop- of consultatiesessies te beheren. Consolto ziet hun oplossing als een VCRM-een op videokat gebaseerd platform voor klantrelatiebeheer dat is ontworpen om bedrijfsinteracties te verbeteren. Het maakt anonieme, contactloze (zonder contactgegevens uit te wisselen), wrijvingsloze (geen downloads, geen referenties) Real-time communicatie via video. Hun product is beschikbaar als een website -widget of een directe link ingeschakeld via een persoonlijke pagina. Volledig geoptimaliseerd voor de behoeften van MKB's en freelancers, implementeert Consolto's eenvoudig te installeren oplossing (slechts één regel code) een indrukwekkend rooster van hoge impactfunctionaliteit die het beheer van videobedrijfsinteracties vereenvoudigt. Deze functionaliteiten omvatten het plannen van de planning, in-app facturering en betalingen, memo's, sessietranscriptie (binnenkort), CRM-achtige follow-upmeldingen, klantanalyses en aanhoudende berichten, om er maar een paar te noemen.