Software voor bedrijfsplanning - Populairste apps - Angola

Leadmonk

leadmonk.io

Leadmonk is een verkoopautomatiseringsplatform dat omzetteams helpt leads om te zetten in vergaderingen door ze in realtime te kwalificeren, te routeren en te plannen, waar dan ook – of het nu uw webformulier, cold calls, campagnes en meer is. Directe leadkwalificatie - Bouw een realtime leadkwalifi...