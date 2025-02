Zakelijke muzieksoftware - Populairste apps - Somalië

KABOB

kabob.io

Kabob Retail Cloud is een uitgebreid retailtechnologieplatform dat is ontworpen om winkelketens en merken te ondersteunen. Het platform biedt een reeks kern- en uitbreidingsapplicaties waarmee bedrijven verschillende aspecten van hun activiteiten kunnen automatiseren en stroomlijnen. De kernapps die Kabob aanbiedt zijn onder meer: * Displays - Een oplossing voor digital signage-beheer voor gecentraliseerde controle en inhoudsynchronisatie op meerdere displays en apparaten. * BGM (achtergrondmuziek) - Audiobeheer in de winkel, waardoor afstandsbediening en updates van achtergrondmuziek en promotionele berichten mogelijk zijn. * Personeelsbeheer - Hulpmiddelen voor het trainen, plannen en beheren van winkelpersoneel. Naast de kernapps biedt Kabob een reeks uitbreidingsapps ter ondersteuning van marketing, operations en andere zakelijke functies, zoals: * Digitale marketing - Hulpmiddelen voor contentbeheer, omnichannelmarketing en online enquêtes. * Automatiseringsoperaties - Oplossingen voor wachtrijen voor bestellingen, reserverings- en tafelbeheer en synchronisatie van menuborden. * AIoT (Artificial Intelligence of Things) - Intelligente systemen voor apparaatbeheer op afstand, gezichtsdetectie, monitoring van sociale afstand en volgen van de tafelbezetting. * Personeelsbeheer - Hulpmiddelen voor het trainen, plannen en beheren van winkelpersoneel. Kabob positioneert zichzelf als een one-stop-platform voor ketenmerken en biedt een uitgebreid pakket cloudgebaseerde oplossingen om verschillende aspecten van de detailhandelsactiviteiten te stroomlijnen en te automatiseren. Het platform claimt platformonafhankelijke ondersteuning, schaalbaarheid en eenvoudige integratie met systemen van derden te bieden. Het bedrijf is wereldwijd aanwezig, met directe vestigingen op het vasteland van China, Taiwan, Singapore en Japan, evenals wederverkoperpartners in Canada en Australië. Kabob bedient een breed scala aan industrieën, waaronder fastfoodketens, sushi-restaurants met lopende band, Scandinavische huismerken en zelfs een VR-café in de Verenigde Staten. Kabob Retail Cloud lijkt een robuust en veelzijdig retailtechnologieplatform te zijn dat gericht is op het helpen van ketenbedrijven bij het optimaliseren van hun activiteiten, het verbeteren van klantervaringen en het stimuleren van efficiëntie door het gebruik van AI, IoT en cloudgebaseerde oplossingen.