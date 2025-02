Business Intelligence-software - Populairste apps - Tokelau

Loqate

loqate.com

Loqate Address Capture and Verification is een realtime oplossing voor het opzoeken van adressen waarmee u sneller en eenvoudiger adressen voor onlineformulieren en kassa's kunt vastleggen en verifiëren. De oplossing biedt automatisch aangevulde suggesties zodra de gebruiker begint te typen, en ons zoekalgoritme anticipeert op invoernuances zoals locatie om in een mum van tijd het juiste adres te verstrekken. Met Loqate kunt u beginnen met het optimaliseren van de ervaring van uw gebruikers op uw site en het aantal verlaten winkelwagentjes of formulieren verminderen door gebruikers een snellere manier te bieden om hun adres in te voeren. Bovendien verhoogt de adresregistratie en -verificatie van Loqate de efficiëntie door slechte gegevenskwaliteit en de kosten van gemiste leveringen te vermijden. Loqate Adresregistratie en -verificatie heeft de volgende kenmerken: - Betere gegevens – adressen zijn afkomstig uit meerdere datasets voordat ze worden gecombineerd, waarnaar wordt verwezen en opgeschoond om de meest correcte versie van het adres te verkrijgen. - Fuzzy matching – onze AI voor natuurlijke taalverwerking corrigeert eventuele spelfouten, verwisselde letters of andere fouten zonder vertraging in de responstijd. - Unicode – klanten kunnen nu hun adres in de moedertaal en tekenset typen. - Locatiebias – detecteert automatisch de locatie van de gebruiker om de zoekopdracht te vergemakkelijken en nog snellere resultaten te genereren zonder het volledige adres te typen. - Resultatenfiltering – pas de parameters van geretourneerde adressen aan voor eenvoudige segmentatie om de resultaten te beperken tot specifieke gebieden of adressen van buiten een bepaalde regio uit te sluiten. We helpen elk bedrijf ter wereld elke klant ter wereld te bereiken. Loqate is een GBG-oplossing. GBG is 's werelds toonaangevende Identity Data Intelligence-specialist en geeft organisaties in meer dan 70 landen de mogelijkheid om gegevens van bijna 4,5 miljard mensen te begrijpen. Door biljoenen datarecords te combineren, helpen we onze klanten weloverwogen beslissingen te nemen over het vastleggen en beheren van persoonlijke gegevens, risicobeheer, fraudebestrijding en werkgelegenheid. Onze wereldwijde, bekroonde oplossingen worden geleverd via aanpasbare SaaS-, mobiele en lokale platforms.