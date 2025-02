Software voor zakelijke instant messaging - Populairste apps - Singapore

Nifty

nifty.pm

Nifty is de alles-in-één werkruimte om mensen, projecten en functies binnen uw organisatie op één lijn te houden. Met chat, taken, doelen, documenten en bestanden allemaal op één plek: met Nifty kunt u zich concentreren op uw werk in plaats van op het jongleren met tools. Nifty helpt de ontwikkelingscycli van projecten te verkorten en verbetert de teamproductiviteit door alle belangrijke functies van projectmanagement in één software te combineren. Het eindresultaat is een mijlpaalgestuurde voortgangsautomatisering die elke stakeholder op één lijn houdt en ervoor zorgt dat de organisatiedoelstellingen op schema blijven. Met de software van Nifty kunt u taken beheren via Kanban-, Lijst- en Tijdlijnweergaven. Samenwerken aan Nifty is vanzelfsprekend omdat elk project een individuele discussielijn heeft. Het stimuleren van projecten heeft een speciale kennishub. Nifty is als geen ander gebouwd om samenwerking tussen afdelingen te stimuleren. Met een ingebouwde kalender kan Nifty worden geïntegreerd met Google, Outlook en het delen van bestanden en documenten.