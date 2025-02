Zakelijke financieringsaanbieders - Populairste apps - Somalië

Collective

collective.com

Collective is het eerste online backofficeplatform dat is ontworpen voor bedrijven van één. De technologie en het team van vertrouwde adviseurs van Collective geven onze leden de vrijheid om zich te concentreren op wat belangrijk is door alles te regelen, van bedrijfsoprichting tot boekhouding, boekhouding, belastingdiensten en toegang tot een bloeiende gemeenschap - alles op één platform. Onze leden besparen in het eerste jaar dat ze lid worden gemiddeld $ 10.000. Met Collective willen we dat het runnen van een eigen bedrijf net zo naadloos verloopt als het aannemen van een fulltime baan. We worden gerund door een groep seriële ondernemers en bedrijven van één die geloven in het in staat stellen van zelfstandigen om van dezelfde belastingbesparingen te genieten als grote bedrijven.