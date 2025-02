Software voor bouwontwerp en bouwinformatiemodellering (BIM). - Populairste apps - Tonga

Higharc

Higharc werd opgericht in 2018 en is gevestigd in Durham, North Carolina. Higharc is een technologiebedrijf voor woningbouw dat zich richt op het transformeren van het ontwerp-, verkoop- en bouwproces van huizen. Het bedrijf heeft een divers team van experts in de Verenigde Staten, Zuid-Amerika en Europa in dienst op het gebied van architectuur, constructie en softwareontwikkeling, die allemaal samenwerken om het woningbouwproces te moderniseren. Higharc werkt samen met huizenbouwers om een ​​uitgebreid platform voor woningontwerp te leveren dat gebruik maakt van 3D-modellering en generatief ontwerp, realtime kostenraming en een meeslepende online verkoopervaring voor huizenkopers. De gebruiksvriendelijke interface maakt eenvoudige aanpassingen en directe aanpassingen mogelijk, waardoor het ontwerpproces toegankelijk en efficiënt wordt voor gebruikers. Het webgebaseerde platform van Higharc vereenvoudigt de workflow voor woningontwerp, verkoop en bouw door één enkele bron van waarheid te bieden aan het begin van het bouwproces en gegevens en updates naadloos door de hele organisatie over te dragen. Bouwers profiteren van gestroomlijnde workflows, verbeterde nauwkeurigheid en snellere marktintroductietijden.