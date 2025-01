Software voor het volgen van bugs - Populairste apps - Portugal

Axosoft

axosoft.com

Wij houden van software. We helpen graag anderen bij het maken van software. We houden van het concurrentievoordeel dat software bedrijven kan bieden. We vinden het geweldig dat software ons leven elke dag gemakkelijker maakt, van het reserveren van een tafel voor het diner tot het automatisch remmen van onze auto's en het redden van levens. Software is gewoon geweldig! En we zorgen er graag voor dat uw software sneller wordt verzonden. Heeft u een Scrumteam? Probeer dan eens je product backlogs, sprints en user stories te beheren in Axosoft Scrum. Uw team zal dol zijn op de geautomatiseerde burndown-grafieken, aanpasbare workflows en releaseplanningsmogelijkheden die het beoefenen van Scrum nog efficiënter maken. Terwijl uw team Axosoft Scrum combineert met de andere componenten, kunt u defecten aan releases koppelen en functieverzoeken omzetten in backlog-items. Voor teams die alleen maar bugs hoeven op te sporen, is Axosoft Bug Tracker de beste tool voor het agile volgen van defecten en problemen. Teams kunnen snel nieuwe bugs toevoegen, deze toewijzen aan releases of gebruikers en deze door een verscheidenheid aan aangepaste workflows verplaatsen. Wanneer Axosoft Bug Tracker is geïntegreerd met de andere componenten, kan uw team incidenten automatisch omzetten in defecten en burndown-grafieken gebruiken om te zien hoe snel bugs worden geëlimineerd. Bovendien kost het slechts € 1,- per jaar! We hebben u ook gedekt met supporttickets. Axosoft Help Desk biedt de mogelijkheid om de ondersteuningsproblemen van uw klanten beter te volgen en op te lossen met automatisering van e-mail naar ticket, standaardantwoorden en in-app-threads. Uw klanten beschikken ook over een hub waar zij zelf problemen kunnen melden in het webgebaseerde klantportaal. Zodra uw team de Help Desk met andere componenten integreert, kan de ondersteuning incidenten onmiddellijk vertalen in defecten en gebruikersverhalen.