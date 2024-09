Software voor het volgen van bugs - Populairste apps - Georgië Populairst Recent toegevoegd

Software voor het volgen van bugs, of software voor het volgen van problemen, verwijst naar software die wordt gebruikt door kwaliteitsborging (QA) en softwareontwikkelingsteams om softwarefouten en problemen te melden. Een grondige bugtracking is essentieel voor een goede softwareontwikkeling. Software voor het volgen van bugs biedt een opslagplaats waarin wordt uitgelegd hoe een bug kan worden gereproduceerd en hoe wijdverspreid een probleem is, en stelt een bedrijf in staat verschillende bugs in veel projecten of applicaties te scheiden, te prioriteren, te rangschikken en te communiceren over verschillende bugs. Software voor het volgen van bugs wordt doorgaans beheerd door een (QA)-team en stelt hen in staat snel te communiceren met ontwikkelaars, het bedrijf en vaak klanten over de vraag of, hoe en wanneer bugs moeten worden opgelost. Software voor het volgen van bugs kan worden geïntegreerd met tools voor projectbeheer, ontwikkeling en testautomatisering.