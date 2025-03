Browserisolatiesoftware - Populairste apps - Oezbekistan

Citrix Cloud

Citrix is ​​een toonaangevende leverancier van veilige, schaalbare IT -oplossingen die organisaties in staat stellen hun digitale werkplekken te optimaliseren. Het Citrix -platform biedt een reeks services, waaronder app- en desktopvirtualisatie, eindpuntbeheer en beveiligde toegangsoplossingen, ontworpen om de productiviteit te verbeteren en IT -management te stroomlijnen. Met een focus op het ondersteunen van hybride personeel, stelt Citrix bedrijven in staat om kritieke applicaties en gegevens veilig op elk apparaat te leveren, terwijl het apparaatbeheer wordt vereenvoudigd en de gebruikerservaring wordt verbeterd. Het platform benadrukt ook beveiliging door nul vertrouwenstoegang en waarneembaarheid, organisaties helpen gevoelige informatie te beschermen en naleving te waarborgen. Citrix bedient verschillende industrieën, waaronder gezondheidszorg, financiële diensten, overheid en onderwijs, en biedt op maat gemaakte oplossingen om aan specifieke zakelijke behoeften te voldoen. Door innovatie en samenwerking blijft Citrix de vooruitgang in cloudgebaseerde en on-premises IT-omgevingen stimuleren.