Browserisolatiesoftware - Populairste apps - Gabon

Met browserisolatiesoftware kunnen bedrijven eindpunten beschermen door gebruikers te voorzien van virtuele, abstracte webbrowsers. Deze geïsoleerde browsers scheiden de surfactiviteit op internet van het eindpunt, dus als er sprake is van een inbreuk of malware-injectie, wordt alleen de browser aangetast en niet het apparaat zelf. Bedrijven implementeren deze tools om beveiligingsbeleid af te dwingen op meerdere externe eindpunten, waardoor beheerders meer controle krijgen over de toegang en beter inzicht krijgen in bedreigingen op gebruikersnetwerken en apparaten. Deze producten leveren de browser op een naadloze manier, waardoor gebruikers gemakkelijk toegang krijgen tot webapplicaties en potentieel risicovolle sites terwijl ze hun eindpuntapparaten beveiligen. Hoewel sommige van deze tools misschien lijken op beveiligde webgateways, die in de eerste plaats de toegankelijkheid van de site en het filteren van URL's controleren, gaan oplossingen voor browserisolatie een stap verder door volledig geïsoleerde webuitvoeringsomgevingen te creëren.