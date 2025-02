Software voor inbreuk- en aanvalsimulatie (BAS). - Populairste apps - Tonga

Cymulate

Cymulate is een toonaangevend beveiligingsvalidatieplatform gebaseerd op de meest uitgebreide en gebruiksvriendelijke Breach and Attack Simulation-technologie in de branche. We stellen beveiligingsteams in staat om de verdediging in een dynamisch dreigingslandschap voortdurend te testen en te versterken door vanuit de aanvaller te kijken. Cymulate is binnen een uur inzetbaar en integreert met een uitgebreide technische alliantie van beveiligingscontroles, van EDR tot e-mailgateways, webgateways, SIEM, WAF en meer in on-premises, cloud- en Kubernetes-omgevingen. Klanten zien een grotere preventie, detectie en verbetering van de algehele beveiligingssituatie door het optimaliseren van hun bestaande defensie-investeringen end-to-end binnen het MITRE ATT&CK®-framework. Het platform biedt kant-en-klare, deskundige en op dreigingsinformatie gebaseerde risicobeoordelingen die eenvoudig te implementeren en te gebruiken zijn voor alle volwassenheidsniveaus en voortdurend worden bijgewerkt. Het biedt ook een open raamwerk voor het creëren en automatiseren van rode en paarse teams door penetratiescenario's en geavanceerde aanvalscampagnes te genereren die zijn afgestemd op hun unieke omgevingen en beveiligingsbeleid.